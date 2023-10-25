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Son dakika: Rusya’dan misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2023 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023
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Son dakika: Rusya’dan misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı

Son dakika.... Rusya’da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi. Öte yandan Rus lider Putin, son Çin ziyaretinde İsrail'e yardım bahanesiyle yaşananlardan dolayı ABD'yi ikaz ederek "Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri Karadeniz'deki Rus havadan atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde" uyarısında bulunmuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin'e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir." ifadesini kullandı.

PUTIN'DEN ABD'YE GÖZDAĞI

Öte yandan Rus lider Putin, son Çin ziyaretinde İsrail'e yardım bahanesiyle yaşananlardan dolayı ABD'yi ikaz ederek "Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri Karadeniz'deki Rus havadan atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde" uyarısında bulunmuştu.

KİNJAL TAŞIYAN RUS UÇAKLARI, KARADENİZ'DE DEVRİYEYE BAŞLADI

ABD'nin Ukrayna'ya "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine tepki gösteren Putin, "Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.

Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, "Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Bunun bir tehdit olmadığı konusunda uyardım ancak Akdeniz'de olanlarla ilgili görsel ve silahların yardımıyla kontrol gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

"ABD UÇAK GEMİLERİ MENZİLİMİZ İÇİNDE"

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri Karadeniz'deki Rus havadan atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde. Bu bir uyarı değil, sadece bir hatırlatma." demişti.

PUTİN: GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISI BİR FELAKET

Ayrıca Siyonist katil İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik füzeli kalleş saldırısına bir tepki de Çin'de bulunan Rus lider Vladimir Putin'den gelmişti.

Yaşananları "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" olarak nitelendiren Putin, "İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü." ifadelerini kullanmıştı.

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