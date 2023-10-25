Son dakika: Rusya’dan misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı

KİNJAL TAŞIYAN RUS UÇAKLARI, KARADENİZ'DE DEVRİYEYE BAŞLADI

ABD'nin Ukrayna'ya "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine tepki gösteren Putin, "Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.