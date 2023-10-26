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Donald Trump’ın oğlu Trump Jr. İsrail’e arka çıktı! Skandal “atom bombası” önerisi

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Donald Trump’ın oğlu Trump Jr. İsrail’e arka çıktı! Skandal “atom bombası” önerisi

Siyonist İsrail’in Gazze’deki katliamları sürerken ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr’dan İsrail’e skandal bir çağrı geldi. Trump Jr. Filistin kurtuluş hareketi Hamas'ı durdurmak için atom bombası önerisinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Biden başta olmak üzere batılı devletlerin desteğini alarak Gazze'de masum insanların üzerine ölüm yağdırıyor.

BİNLERCE MASUM İNSAN CAN VERDİ

Son verilere göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını açıkladı.

BATI ŞERİA'DA 100 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte taraftan İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Dünyadan bu yaşananlara sert tepki gelirken ABD'den şoke eden bir açıklama yapıldı.

TRUMP'IN OĞLU: HAMAS'A KARŞI ATOM BOMBASI…

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Sosyal medya hesabı "X" üzerinden skandal bir açıklama yaparak İsrail'i kışkırtan ve Siyonistlere arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

"SORUN ÇÖZÜLDÜ... RİCA EDERİM"

Trump Jr. Filistin kurtuluş hareketi Hamas'ı durdurmak için atom bombası çağrısında yaptı ve "Sorun çözüldü... Rica ederim" ifadelerine yer verdi.

Bu ifadeler ve paylaşılan görsel ise büyük tepkilere yol açtı.

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