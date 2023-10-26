Donald Trump’ın oğlu Trump Jr. İsrail’e arka çıktı! Skandal “atom bombası” önerisi

TRUMP'IN OĞLU: HAMAS'A KARŞI ATOM BOMBASI…

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Sosyal medya hesabı "X" üzerinden skandal bir açıklama yaparak İsrail'i kışkırtan ve Siyonistlere arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

"SORUN ÇÖZÜLDÜ... RİCA EDERİM"

Trump Jr. Filistin kurtuluş hareketi Hamas'ı durdurmak için atom bombası çağrısında yaptı ve "Sorun çözüldü... Rica ederim" ifadelerine yer verdi.

Bu ifadeler ve paylaşılan görsel ise büyük tepkilere yol açtı.