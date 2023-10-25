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İsrail ve Orta Doğu'daki ülkelerin savunma sistemleri hangileri?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.10.2023 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023
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İsrail ve Orta Doğu’daki ülkelerin savunma sistemleri hangileri?

A HABER ÖZEL | Hamas'ın 7 Ekim ‘Aksa Tufanı Operasyonu'nun sonrası Siyonist İsrail Gazze'deki sivillere bomba yağdırıyor. İsrail’e açıkça desteğini açıklayan ABD de bölgeye uçak gemisini gönderdi. Ayrıca Orta Doğu’ya ek hava savunma sistemleri konuşlandırma kararı aldı. Peki, bölgede konuşlu İsrail ve diğer ülkelerin diğer savunma sistemleri hangileri? İşte detaylar…

SON DAKİKA | Orta Doğu'daki lokasyonda savunma konusunda güçlü ülkelerinden biri İsrail.

Özellikle de Demir Kubbe ile öne çıkan İsrail, Davud sapanı ve ABD menşeli savunma sistemi Patriot'a da sahip.

Arrow Füzeleri, Barak Füzesi ve Sky Dew isimli radar sistemleri ile donatılmış zeplinler de İsrail'in envanterinde bulunmakta.

Birleşik Arap Emirlikleri ve (BAE) Bahreyn'de ise yüksek irtifa alan savunma sistemleri bulunuyor.

Ayrıca, Patriot, Pantsir, Demir Kubbe ile barak füzeleri de bu bölgede yer alıyor.

Deniz kuvvetleri tarafından kullanılan Aegis Sistemi ile Sypder ve KM- SAM hava savunma sistemleri de bu ülkelerde mevcut.

Suudi Arabistan da Patriot'a sahip bir diğer ülke.

Barak Füzesi, Demir Kubbe ve Aegis'in yanı sıra yüksek irtifa alan savunma sistemleri Suudi Arabistan envanterinde yer almakta.

Tüm bu ülkelerin tehdit olarak gördüğü İran'ın elinde ise balistik füzeler, seyir füzeleri ve SİHA'lar yer alıyor.

Bunların bazıları Yemen'e de konuşlandırılmış durumda.

Katar'da ise İran'ın açıkça düşman olarak gördüğü ABD tarafından kontrol edilen bir komuta kontrol merkezi yer alıyor.

İSRAİL'İN DEV ZEPLİNİ GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan İsrail'in kuzeyine yerleştirilen ve dünyanın en büyük uyarı sistemlerinden biri olan "Sky Dew" görüntülendi.

İsrail ve ABD ortak yapımı dev balon, uzun menzilli seyir füzeleri, silahlı insansız hava araçları gibi tehdit unsurlarını yüksek irtifalara çıkarak sensörleri sayesinde önceden uyarı alıp merkeze bildiriyor.

Her yönde geniş bir mesafeyi tarayarak radarları sayesinde muhtemel tehditleri tespit edebilen zeplin, ülkenin kuzey sınırlarının birçok noktasından da gözle görülebiliyor.

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