Biden skandal Gazze açıklaması: Rakamlara güvenmiyorum

ABD Başkanı Biden ayrıca Hamas'ın "sivillerin arkasına saklandığını", bunun da İsrail'e "ek bir yük getirdiğini" belirtti. Biden, "Ancak bu, savaş yasalarına uygun hareket etme ihtiyacını azaltmaz. Masum sivilleri korumak ne kadar zor olsa da İsrail'in de elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor." diye konuştu.