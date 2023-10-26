Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Bu bir savaş değil sadece bir soykırım

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL SADECE BİR SOYKIRIM"

Lula da Silva, "Sorun şu ki, artık bu bir savaş değil sadece bir soykırım. Zira savaşla hiçbir ilgisi olmayan yaklaşık 2 bin çocuk öldürüldü. Gerçekten anlamıyorum; sonucu çocukların ve masumların ölümüne yol açacak savaşa bir insan nasıl katlanır, bilemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.