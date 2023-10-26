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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Bu bir savaş değil sadece bir soykırım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Bu bir savaş değil sadece bir soykırım

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, uluslararası toplumun Orta Doğu'da devam eden çatışmaları durdurması gerektiğini belirterek Siyonist İsrail'e sert yüklendi. Silva yaşananların bir savaş değil, sadece soykırım olduğunu ifade etti.

Başkent Brasila'da devlet başkanlığı sarayındaki basın toplantısında konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Kimin haklı kimin haksız olduğu bir tarafa bırakılmalı ya da ilk kimin saldırdığını dahi bilmek istemiyorum. Artık düşmanlıkların sona erdirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL SADECE BİR SOYKIRIM"

Lula da Silva, "Sorun şu ki, artık bu bir savaş değil sadece bir soykırım. Zira savaşla hiçbir ilgisi olmayan yaklaşık 2 bin çocuk öldürüldü. Gerçekten anlamıyorum; sonucu çocukların ve masumların ölümüne yol açacak savaşa bir insan nasıl katlanır, bilemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İNSANİ KORİDOR ÇAĞRISI

Uluslararası topluma seslenen Lula da Silva, İsrail bombardımanından kaçmak isteyen Gazzeliler için insani koridorun bir an önce açılması çağrısında bulundu.

BM KONUŞMASI

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 25 Ekim'deki açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtmişti.

Savaş çıkarsa nasıl bir savunma olacak?

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