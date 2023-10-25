New York Times katil İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi yalanını ortaya çıkardı! Yayınladıkları video kendilerini ele verdi

Haberde ayrıca "NYT'nin bulguları, hastane patlamasına tam olarak neyin ve kimin neden olduğu sorusunu yanıtlamıyor. İsrailli ve ABD'li istihbarat ajanslarının, bu patlamaya arızalanan bir Filistin roketinin yol açtığı iddiası hala muhtemel olsa da Times'ın analizi, buna yönelik sunulan kanıtı şüpheli buluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.