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Katliam için ABD'yi bekliyorlar! Kana doymayan Netanyahu zamanı belirledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2023 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023
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Katliam için ABD’yi bekliyorlar! Kana doymayan Netanyahu zamanı belirledi

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi işgal etmek üzere planladığı kara harekatını ABD bölgede hava savunma sistemlerini konuşlandırana kadar ertelemeyi kabul etti. Katillerin başbakanı Netanyahu, "Kara harekatının tarihine karar verdik ancak şu an söylemeyeceğim" dedi.

Terör devleti İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırıma imza atıyor.

KATİLLERİN ÇENESİ DURMUYOR

İsrail kara harekatı hazırlıklarını artırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırda askerlerle bir araya geldi, "Zafer kazanacağız" demişti. Savunma Bakanı Gallant ise, "Gazze'yi şu an uzaktan görüyorsunuz ama yakında içeriden göreceksiniz" diyerek tehditte bulundu.

İSRAİL, KARA HAREKATINI ERTELEMEYİ KABUL ETTİ

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, İsrail, ABD'nin bölgede konuşlandıracağı Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemleri (THAAD) kurana kadar Gazze'ye kara harekatını ertelemeyi kabul etti.

NETANYAHU: KARA HAREKATININ ZAMANI BELİRLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

Gazze'ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e "yurt dışından silahlar gelmekte" olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, "Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti:

"7 Ekim tarihimiz açısından çok karanlık ve kara bir gündü. Güneyimizde Gazze sınırımızda yaşananları araştıracağız ve ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek. Ancak bütün bunlar savaştan sonra gerçekleşecek."

"HAMAS'A KARŞI YEŞAYA KEHANETİNİ GÖRECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki "kehaneti" göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. 'Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin'(Yeşaya 60:18)."

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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