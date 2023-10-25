İspanya'dan Avrupa ülkelerine İsrail çağrısı: İlişkileri kesin
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve sivilleri acımasızca katleden İsrail'e karşı gelen bir Avrupa ülkesi çıktı. İspanya'da Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ile Podemos partisinin lideri İone Belarra, Avrupa ülkelerine savaş hukukunu bile hiçe sayarak görülmemiş katliama imza atan kadın çocuk ayırt etmeden kan döken İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı.
Dünya gözünü 7 Ekim'de başlayan İsrail - Hamas savaşına çevirdi. 19 gündür devam eden savaşta İsrail, okul, cami, kilise, hastane ayırt etmeksizin sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Katil İsrail, Gazze'de 18 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullanırken bu soykırıma dur diyen bir Avrupa ülkesi çıktı.
"İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESİN"
İspanya'da Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ile Podemos partisinin lideri İone Belarra, Avrupa ülkelerine "İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme, silah ambargosu ve ekonomik yaptırım uygulama" çağrısı yaparak "Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün." dedi.
Belarra, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir açıklaması sonrası başlayan BM-İsrail gerginliğine atıfta bulanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve İsrail devletini eleştirdi.
"Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün." diyen Belarra, "Bugün öğrendik ki Netanyahu, Birleşmiş Milletleri İsrail'de istenmeyen kişi ilan etti. Bunun anlamı, BM yetkililerinin bu topraklara gitmek için vize alamayacak olmalarıdır. Bu, onlarca yıldır ne Netanyahu'nun ne de İsrail devletinin Filistin topraklarını yasa dışı işgal politikalarını terk etmediklerinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
İsrail'e karşı Avrupa ülkelerini harekete geçmeye çağıran ve acil bir şekilde dört karar almalarını isteyen İspanyol Bakan, şunları kaydetti:
"İlki, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmeleridir. İkincisi, aynı Putin'in üst düzey yöneticilerine olduğu gibi kararlı bir şekilde ekonomik yaptırımlar uygulanmalıdır. Üçüncü olarak da silah ambargosu uygulanmalıdır. Dördüncüsü de yine Ukrayna savaşında olduğu gibi, sivil halka bomba yağdıran Netanyahu ve diğer tüm siyasi sorumluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımaktır."
İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'E DESTEK VERDİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'i eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek verdi.
Brüksel'de bulunan Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'i eleştiren sözlerinin, "dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak" olduğunu ifade etti.
Sanchez, "BM Genel Sekreteri'ne, İspanya hükümeti ve İspanyol toplumunun çoğunluğu adına destek ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yaptığı şey, dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak, yardımın Gazze Şeridi'ne girebilmesi için insani bir ateşkes istemek, bu insani felaketi, insanların gelişigüzel öldürülmesini ve insanların çektiği acıları durdurmaktır." dedi.
İspanya Başbakanı, dünya liderlerinin Guterres'e destek olması gerektiğini ifade ederek, "Bir şekilde hepimiz, bu ciddi krizi çözüme kavuşturacak diplomatik bir yol bulabiliriz. Gazze'ye insani yardımın acil, sistematik, kalıcı ve olağanüstü ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde girişine izin veren insani bir ateşkes olmalı." çağrısında bulundu.
BM İSRAİL GERGİNLİĞİ
BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:
"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."
Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.
Bu sözlerin ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri'nin istifasını istemiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...