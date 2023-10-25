İspanya’dan Avrupa ülkelerine İsrail çağrısı: İlişkileri kesin

Sanchez, "BM Genel Sekreteri'ne, İspanya hükümeti ve İspanyol toplumunun çoğunluğu adına destek ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yaptığı şey, dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak, yardımın Gazze Şeridi'ne girebilmesi için insani bir ateşkes istemek, bu insani felaketi, insanların gelişigüzel öldürülmesini ve insanların çektiği acıları durdurmaktır." dedi.

İspanya Başbakanı, dünya liderlerinin Guterres'e destek olması gerektiğini ifade ederek, "Bir şekilde hepimiz, bu ciddi krizi çözüme kavuşturacak diplomatik bir yol bulabiliriz. Gazze'ye insani yardımın acil, sistematik, kalıcı ve olağanüstü ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde girişine izin veren insani bir ateşkes olmalı." çağrısında bulundu.