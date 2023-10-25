HaberlerGaleriÇocuk katili İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı
Çocuk katili İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye bomba yağdırarak sivilleri öldüren İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayarak görülmemiş katliama imza atıyor. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.10.2023 20:24Güncelleme Tarihi: 25.10.2023 20:31