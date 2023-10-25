Çocuk katili İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

Albanese, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir." ifadelerini kullandı.