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Haberler Galeri Çocuk katili İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

Çocuk katili İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye bomba yağdırarak sivilleri öldüren İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayarak görülmemiş katliama imza atıyor. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.10.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023 20:31
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Kanında boğul İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40’ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu bildirdi.

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Kanında boğul İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40’ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistinli çocuklarla ilgili Genel Kurula sunduğu rapor hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

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Kanında boğul İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40’ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

Albanese, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) beş kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40'ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız? 15 bin de ağır yaralı var." diye konuştu.

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Kanında boğul İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40’ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

BM Özel Raportörü, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1,6 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bu kişilerin su, yiyecek, elektrik ve ilaca erişiminin olmadığını belirtti.

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Kanında boğul İsrail! Katliamda ölen Filistinlilerin yüzde 40’ı çocuk | BM korkunç tabloyu açıkladı

Albanese, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir." ifadelerini kullandı.