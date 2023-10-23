Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis katil Netanyahu’ya destek verdi

"SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Miçotakis, İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkını kullanabileceğini belirterek "İlk baştan beri Filistin halkı ile Hamas arasında net bir ayrım yaptık. Sizi desteklemeye devam edeceğiz ve her ne olursa olsun insanların büyük bedeller ödemeyeceğini umuyoruz." diye konuştu.