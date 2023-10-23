Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis katil Netanyahu'ya destek verdi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkını kullanabileceğini belirterek, sivillerin korunması gerektiğini kaydetti. Miçotakis, bu ifadelerinin yanında Siyonist İsrail'in safında yer tutacağını bildirdi.
Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'de bir araya geldi.
Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Netanyahu ile buluşmasında "Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği terör saldırılarından" duyduğu derin üzüntü ve rahatsızlığı dile getirdi.
"SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Miçotakis, İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkını kullanabileceğini belirterek "İlk baştan beri Filistin halkı ile Hamas arasında net bir ayrım yaptık. Sizi desteklemeye devam edeceğiz ve her ne olursa olsun insanların büyük bedeller ödemeyeceğini umuyoruz." diye konuştu.
REHİNELER MESELESİ
Sivillerin korunmasının zorunlu olduğunu dile getiren Miçotakis, Hamas'ın rehin tuttuğu İsraillerin de serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
Miçotakis, insani bir krizin engellenmesinin önemine işaret etti.
Netanyahu ise Yunanistan'ın İsrail'e verdiği desteğe teşekkür ederek "Bu, medeniyete karşı bir barbarlık savaşıdır. Biz medeniyet tarafındayız ve hepimiz aslında 'DEAŞ' olan Hamas karşısında birleşmeliyiz." dedi.
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