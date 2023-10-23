Çocukların katliamını bile meşrulaştırdılar! Netanyahu’nun hizmet ettiği sapkın siyonist zihniyet: Tanrı çocukları öldürmemizi emretti!

İşgalci İsrail, Gazze'de kan kusmaya devam ederken bölgede binlerce masum çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Yaşanan son saldırılarla birlikte İsrail'in Gazze'de 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişiyi öldürdüğü, 14 bin 245 kişinin yaraladığı duyuruldu.