Çocukların katliamını bile meşrulaştırdılar! Netanyahu'nun hizmet ettiği sapkın siyonist zihniyet: Tanrı çocukları öldürmemizi emretti!
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken binlerce masum çocuk barbar İsrail askerleri tarafından katledildi. Netanyahu bölgedeki haritayı değiştireceklerini ifade ederken, Netanyahu'nun da hizmet ettiği siyonist zihniyetin önde gelen isimlerinden İsrailli Haham Rabbi Yaron Reuven yaptığı yayında skandal cümleler kullandı. Merhamet etmemeleri gerektiğini söyleyen Reuven "Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor" dedi. Çocukların katliamını bile meşrulaştıran Reuven'in İslam'a yönelik de skandal ifadeleri bulunuyor. İşte detaylar...
İşgalci İsrail, Gazze'de kan kusmaya devam ederken bölgede binlerce masum çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Yaşanan son saldırılarla birlikte İsrail'in Gazze'de 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişiyi öldürdüğü, 14 bin 245 kişinin yaraladığı duyuruldu.
İSRAİLLİ HAHAM NEFRET KUSTU
Bölgede yaşanan kanlı katliam sürerken sapkın açıklamalarıyla tanınan İsrailli Haham Rabbi Yaron Reuven yaptığı skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Diğer yandan bölgede İsrail'in yaptığı katliama da değinen Reuven sapkın ifadelerini sürdürdü.
İşte o açıklamalar...
"ASLA MERHAMET ETMEYİN"
Diğer yandan İsrail'in yaptığı katliamı meşrulaştırmaya çalışan İsrailli Haham, Filistinlilere karşı merhametli davranılmaması gerektiğini söyledi.
"TANRI BİZE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEMİZİ EMREDİYOR"
Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor. Kutsal kitabımız savaş zamanında kimseyi sağ bırakmamamızı emrediyor. Merhamet yok.
"ÇOCUĞA BİLE MERHAMET EDERSENİZ..."
Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz. Merhamet ederseniz o çocuğun büyüdüğü zaman öldüreceği kurbana karşı gaddarlık etmiş olursunuz. Çünkü o çocuğunun büyüyeceği ideoloji babasının ideolojisinden daha kötüdür.
"YAŞAMA HAKLARI YOK"
Tevrat'ın 25.bölümün 19. ayetinde, erkeklerin kadınların ve çocukların yaşama hakkı yoktur der. Tanrı çocukların da öldürülmesini emrediyor.
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