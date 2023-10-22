Katar Emiri Al Sani’den Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’e sert tepki! Toplantıyı terk etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Filistin'in haklarını her defasında savunan Katar Emiri Al Sani, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait’in Filistin direnişini "terör çeteleri" olarak nitelendirmesi nedeniyle konuşmasını yapmadan toplantıyı terk etti. İşte o anlar...
Siyonist İsrail'in Gazze'deki mazlumlara yönelik vahşi katliamı sürerken İslam ülkelerinden tepkiler yüksek perdeden geliyor.
Diğer yandan Arap devletleri bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf ederken sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KATAR EMİRİ AL SANİ'DEN TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Filistin'in haklarını her defasında savunan Katar Emiri Al Sani, Kahire'de düzenlenen Kahire Barış Zirvesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Abul Ghait'in Filistin direnişini "terör çeteleri" adlandırması sebebiyle çok net bir tavır ortaya koydu.
SALONU TERK ETTİ
Al Sani, sert tepki göstererek konuşmasını bile yapmadan toplantıyı terk etti.
KATAR SAVAŞIN SON BULMASI İÇİN DEVREDE
Ayrıca Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN-AL SANİ TEMASI
Öte yandan Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa ve Gazze için büyük bir diplomasi trafiği yürütmekte
9 Ekim'de de Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüşmüştü.
Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
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