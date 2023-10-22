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İsrail tarafından Gazze'de binanın vurulma anı

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Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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İsrail tarafından Gazze’de binanın vurulma anı

Son dakika haberi... Gazze’deki bir binanın roketle İsrail tarafından hedef alınma anı bir Filistinli tarafından kayda alındı.

Siyonist ve katil İsrail tarafından Gazze'de çocuklar ve bebekler hedef alınıyor.

Diğer yandan sivillerin geçtiği cadde ve sokak da tehlike altında.

Yeni gelen görüntülerde ise Gazze'deki bir binanın roketle İsrail tarafından hedef alınma anı yer almakta.

Bir Filistinli tarafından kayda alınan görüntülerde yüksek bir bina İsrail güçlerince hedef alınıyor.

Bu kuvvetli patlama da kayda geçen saldırılardan sadece bir tanesi.

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