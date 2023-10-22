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Alman siyasetçiden "katil Batı" itirafı! 2017'de söylenen bu sözler yeniden gündem oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2023
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Alman siyasetçiden katil Batı itirafı! 2017’de söylenen bu sözler yeniden gündem oldu

Alman gazeteci Jürgen Todenhöfer katıldığı bir televizyon kanalında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gazeteci Todenhöfer, "Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı" ifadelerini kullandı. Alman gazetecinin 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında söylediği bu itiraf gibi sözler Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Paylaşılan bu video kısa süre içerisinden sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

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