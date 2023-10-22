Ailesini kaybeden Filistinli gencin haykırışı: Annemle şimdi nasıl konuşacağım?

Filistinli çocuk kendisini teselli etmek isteyenlere "Ben şimdi annemle nasıl konuşacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

O görüntülerde Filistinli genç, "Allah'a hamdolsun söyle, Allah'a hamdolsun söyle... O bizden önce cennete gitti. Derdimi anneme anlatmak istiyorum. Annemle nasıl konuşacağım? Ben her gün anneme dua ediyordum. Daha dün onu sevdiğimi söyledim. Onunla şimdi nasıl konuşacağım?" cümlesini kurdu.