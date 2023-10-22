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Ailesini kaybeden Filistinli gencin haykırışı: Annemle şimdi nasıl konuşacağım?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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Ailesini kaybeden Filistinli gencin haykırışı: Annemle şimdi nasıl konuşacağım?

İsrail’in Gazze'ye dün düzenlediği kalleş saldırılarda annesini kaybeden bir gencin dramı yürekleri dağladı. Acıdan bir günler sonra, İsrail bombardımanında bu kez de babasını şehit verdi. İşte Filistinli genç çocuğun yürekleri dağlayan sözleri…

A HABER ÖZEL | İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı.

Hayatını kaybedenlerin olduğu saldırıda Kerem isimli Filistinli bir çocuk da annesini kaybetti.

Filistinli çocuk kendisini teselli etmek isteyenlere "Ben şimdi annemle nasıl konuşacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

O görüntülerde Filistinli genç, "Allah'a hamdolsun söyle, Allah'a hamdolsun söyle... O bizden önce cennete gitti. Derdimi anneme anlatmak istiyorum. Annemle nasıl konuşacağım? Ben her gün anneme dua ediyordum. Daha dün onu sevdiğimi söyledim. Onunla şimdi nasıl konuşacağım?" cümlesini kurdu.

Annemle şimdi nasıl konuşacağım? ANNEMLE ŞİMDİ NASIL KONUŞACAĞIM?

Yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu

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