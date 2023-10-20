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İstenmeyen adam Biden son demlerini yaşıyor! ABD halkı İsrail'e silah ve teçhizat gönderilmesine karşı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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İstenmeyen adam Biden son demlerini yaşıyor! ABD halkı İsrail’e silah ve teçhizat gönderilmesine karşı

Soykırım devleti olarak tarihe geçen İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza atmış ve bu insanlık suçuna devam ederek sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Yüzlerce kadın ve çocuk şehit edilirken, saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tavırları dikkat çekmişti. ABD tarafından işgalci İsrail'e her fırsatta silah ve teçhizat gönderilmesi dünyanın sert tepkisine neden oluyor. ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 52'sinin ABD yönetiminin "İsrail'e silah ve teçhizat" göndermesini desteklemediğini ortaya koydu.

İşgalci ve Siyonist İsrail, Gazze'deki katliamlarını her geçen gün artırırken düzenlenen saldırılarda binlerce çocuk hayatını kaybetti.

CBS News tarafından 16-19 Ekim'de düzenlenen ankette, katılımcılara, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik tutumu hakkında sorular yönetildi.

ABD HALKI KATİL İSRAİL'İ DESTEKLEMİYOR

Katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlamasını desteklerken, yüzde 56'sı Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasından memnun olmadıklarını aktardı.

Çatışmanın Orta Doğu'ya yayılma riskinden katılımcıların yüzde 85'i endişe duyarken, yüzde 79'u ABD'de terör faaliyetleri gerçekleşme ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 52'si ABD yönetiminin İsrail'e silah ve teçhizat sevkiyatına karşı çıktığını bildirirken, katılımcıların yüzde 24'ü Biden'ın İsrail'e çok fazla destek verdiğini savundu.

ABD Başkanı Biden, dün akşam yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, aralarında Ukrayna ve İsrail'de olmak üzere ortaklara destek olmak için Kongreye acil bütçe çağrısında bulunacağını duyurmuştu.

İKİYÜZLÜ BIDEN!

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de yaptığı açıklamada "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

BÖLGEYE GEMİ YOLLADI

İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi gönderdi.

2 BİN ASKER KATİLLERE DESTEĞE GİDİYOR

ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.

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