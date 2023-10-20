İstenmeyen adam Biden son demlerini yaşıyor! ABD halkı İsrail’e silah ve teçhizat gönderilmesine karşı

İKİYÜZLÜ BIDEN!

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de yaptığı açıklamada "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.