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Haberler Galeri ABD Başkanı Joe Biden'a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

ABD Başkanı Joe Biden'a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

İşgalci İsrail, 14 gündür aralıksız bir şekilde Gazze'de sivilleri katlediyor. Hastane, cami, kilise, mülteci kampı ayırt etmeksizin sivillere bomba yağdıran İsrail'e en büyük destek ABD'den gelse de katliama 'dur' diyenler de çıkmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek sözü vermesinin ardından ABD'li üst düzey bir yetkili istifa etti, ardından ABD Dışişleri Bakanlığına ait dikkat çeken bir rapor basına sızdı.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:12
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ABD Başkanı Joe Biden’a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

Dün İsrail'in çocukların üstüne bomba yağdırmasına ABD'nin destek olmasına katlanamayan ABD'li üst düzey yetkili LinkedIn'de yayımladığı mektupla istifa etti. Bu istifanın ardından ABD'deki büyük İsrail çatlağı da ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bir habere göre, ABD'li üst düzey yetkililer 'isyana hazırlanıyor'

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ABD Başkanı Joe Biden’a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

Huffpost'ta "Dışişleri Bakanlığı İçinde İsrail-Filistin Politikası Konusunda İsyan Hazırlanıyor" başlıklı bir haber kaleme alındı.

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ABD Başkanı Joe Biden’a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım ve tehcir yaklaşımına katlanamayan ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.

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ABD Başkanı Joe Biden’a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

HER DÜZEYDE İSYAN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibinin uzmanların tavsiyelerini dikkate almadığına dikkat çekildi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Temel olarak eyalet içinde her düzeyde bir isyanın gelişmekte olduğunu" söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden’a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

"MUHALEFET TELGRAFI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatına hazırlandığı hatırlatılan haberde, ABD'nin politikasını eleştiren diplomatların "Muhalefet telgrafı" adı verilen bir belge hazırladığı dile getirildi.