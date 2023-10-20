ABD Başkanı Joe Biden'a isyan hazırlığı! Bakanlık raporu basına sızdı ABD destekli soykırıma rest

İşgalci İsrail, 14 gündür aralıksız bir şekilde Gazze'de sivilleri katlediyor. Hastane, cami, kilise, mülteci kampı ayırt etmeksizin sivillere bomba yağdıran İsrail'e en büyük destek ABD'den gelse de katliama 'dur' diyenler de çıkmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek sözü vermesinin ardından ABD'li üst düzey bir yetkili istifa etti, ardından ABD Dışişleri Bakanlığına ait dikkat çeken bir rapor basına sızdı.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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