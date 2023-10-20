Son dakika | ABD Başkanı Biden'dan ulusa sesleniş konuşması! Gazze'ye kara saldırısı mı geliyor?
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden konuşmasında İsrail'in Gazze'de Müslüman soykırımı yapması için görülmemiş bir desteğin verileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'i de açıkça tehdit eden ABD Başkanı "Putin demokrasiyi tehdit ediyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas ve Rusya-Ukrayna savaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu
İşte Biden'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri, önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek..
İŞGALCİ İSRAİL İÇİN TÜM GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETME ÇABASI: HAMAS FİLİSTİN'İ TEMSİL ETMİYOR
Gazze'de bir hastanede patlama yaşandı. Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. 20 yıllık savaş yaşandı orada.
Hamas'ın varlık sebebi İsraillileri öldürmek. Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Ukrayna'da da bir savaş var. Oradaki toplu mezarları da unutmadık. Üstünde işkence edilen cenazeleri unutmadık.
Ukrayna'nın kazanması, ABD'nin güvenliği için de büyük önem taşıyor.
PUTİN'E AÇIK TEHDİT: DEMOKRASİYİ TEHDİT EDİYOR
Putin'in güç açlığını durdurmazsak, sadece Ukrayna ile durmayacak.
Hamas ve Putin komşu demokrasiyi yok etmek istiyor.
"İRAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR"
İran, Ukrayna'da Rusya'yı, İsrail'e karşı ise Hamas'ı destekliyor. Terör örgütlerini destekliyor.
İsrail' yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için uğraşacağız. Askeri güçleri geliştirmek için çalışacağız.
İsrail'in güçlü olduğunu ve bu savaşa karşı durabileceğini göstermemiz gerekiyor. Savaşın kurallara göre uygulanması gerekiyor.
Kongre'ye İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi göndereceğim.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN UZAKLAŞAMAYIZ"
İsrail, sivillerin zarar görmemesini sağlayacak. Gazze'deki Filistinlilere insani yardımlar sağlanacak. Hamas bu yardımlara dokunamayacak. İki devletli çözümden uzaklaşamayız.
BEYAZ SARAY KAN KIRMIZISI RENGE BÜRÜNDÜ
Öte yandan Biden'ın ulusa sesleniş konuşması sırasında Beyaz Saray'ın kırmızı renge bürünmesi büyük dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı olayı Filistin'de dökülecek olan Müslüman kanını ifade ettiği yorumlarında bulundu.
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