Son dakika | ABD Başkanı Biden’dan ulusa sesleniş konuşması! Gazze’ye kara saldırısı mı geliyor?

Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri, önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek..



İŞGALCİ İSRAİL İÇİN TÜM GERÇEKLERİ ÖRTBAS ETME ÇABASI: HAMAS FİLİSTİN'İ TEMSİL ETMİYOR

Gazze'de bir hastanede patlama yaşandı. Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. 20 yıllık savaş yaşandı orada.



Hamas'ın varlık sebebi İsraillileri öldürmek. Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Ukrayna'da da bir savaş var. Oradaki toplu mezarları da unutmadık. Üstünde işkence edilen cenazeleri unutmadık.



Ukrayna'nın kazanması, ABD'nin güvenliği için de büyük önem taşıyor.

PUTİN'E AÇIK TEHDİT: DEMOKRASİYİ TEHDİT EDİYOR



Putin'in güç açlığını durdurmazsak, sadece Ukrayna ile durmayacak.



Hamas ve Putin komşu demokrasiyi yok etmek istiyor.



