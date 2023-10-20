İsrail’in eski başbakanı Naftali Benet’ten alçak sözler: Gazze’yi ezin! Onların bin anası ağlasın bizim bir anamız ağlamasın

"ONLARIN BİN ANNESİ AĞLASIN BİZİM BİR ANNEMİZ AĞLAMASIN"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken soykırımcı İsrail'in eski başbakanı Naftali Benet'ten katliamları öven rezil bir paylaşım geldi.



Yıkıma uğrayan Gazze'nin fotoğrafını "Ez, ez, ez" notuyla paylaşan gözü dönmüş cani, "Bir tarafta bin terörist anne ağlasın, bizim tarafta bir anne daha ağlamasın" ifadelerini kullandı.



Bilindiği üzere Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1000 kadın İsrail saldırılarında şehit oldu