İsrail'in eski başbakanı Naftali Benet'ten alçak sözler: Gazze'yi ezin! Onların bin anası ağlasın bizim bir anamız ağlamasın
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik kandonduran katliamının üstünden günler geçmesine rağmen insanlık suçu tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in eski başbakanı Naftali Benet, alçak sözleriyle rezil bir paylaşımda bulundu. Yıkıntıya uğrayan Gazze'nin fotoğrafını paylaşan Benet, "Bir tarafta bin terörist anne ağlasın, bizim tarafta bir anne daha ağlamasın" ifadelerini kullandı.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137 Filistinli şehadet şerbeti içti.
KABUSLAR ÜLKESİ ABD!
Katliamcı İsrail, sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor. ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu.
Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi.
Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan kamera görüntüleri hastaneyi İsrail savaş uçaklarının vurduğunu tescilledi. Öte yandan alçak saldırıda İsrail envanterinde yer alan ABD yapımı 1 tonluk MK-84 patlayıcısının kullandığı değerlendiriliyor.
"ONLARIN BİN ANNESİ AĞLASIN BİZİM BİR ANNEMİZ AĞLAMASIN"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken soykırımcı İsrail'in eski başbakanı Naftali Benet'ten katliamları öven rezil bir paylaşım geldi.
Yıkıma uğrayan Gazze'nin fotoğrafını "Ez, ez, ez" notuyla paylaşan gözü dönmüş cani, "Bir tarafta bin terörist anne ağlasın, bizim tarafta bir anne daha ağlamasın" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1000 kadın İsrail saldırılarında şehit oldu
KATLETTİKLERİ FİLİSTİNLİLERE 'HAYVAN' DEDİ
Öte yandan soykırımcı devletin eski başbakanı Bennett, İsrail'in diğer katil yöneticileri gibi Filistinlileri "hayvan" olarak nitelendirmiş ve "İsrail'in mücadelesi hayvan terörüne karşı mücadeledir" ifadesini kullanmıştı.
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