ABD’yi karıştıran paylaşım! İsrail’e katliama desteğe yollayacakları askerleri deşifre ettiler

Özel operatörlerin yüzleri ve isimleri, yakalanmaları halinde düşman tarafından teşhis edilmelerini önlemek amacıyla gizli tutuluyor.

Beyaz Saray'ın imza attığı bu skandal ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Sosyal medyada da viral olan fotoğrafın yayında olduğu süre boyunca binlerce beğeni aldığı ve on binlerce kişi tarafından görüldüğü açıklandı.