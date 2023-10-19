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Netanyahu'nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

Siyonist İsrail'in Gazze'de 471 kişiyi katlettiği El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik alçak saldırısında suçlamaları örtbas etmek istese de çocuk katili Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Dijital Medya Danışmanı Hananya Naftali, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirdiğini kabul etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Naftali daha sonra panik içinde paylaşımını sildi. Yaşanan bu skandal İsrail'in Gazze'de neler yaptığının kanıtı oldu. İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 19.10.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 13:53
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Netanyahu’nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi^'ne 17 Ekim akşamında düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti.

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Netanyahu’nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

Filistinler ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarda en yüksek can kaybının yaşandığı olay, dünya kamuoyunda infiale neden oldu.

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Netanyahu’nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

İsrail yönetimi, bir süre sessiz kalsa da daha sonra olayın Filistin İslami Cihad Hareketinin Gazze'den fırlattığı bir füzenin yanlışlıkla hastaneye düşmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

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Netanyahu’nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

Uzmanlar da dahil olmak üzere pek çok kişi Gazze'deki grupların da yalanladığı İsrail'in iddialarını hem teknik hem de çelişkili açıklamalar nedeniyle inandırıcı bulmadı.

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Netanyahu’nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

Bu da İsrail'in saldırıya dair ilk tepkisi ile daha sonra verdiği tepkiler arasındaki çelişkilerin yanı sıra daha önceki yıllarda Gazze'de hastane, okul ve medya ofislerini hedef almasından kaynaklanıyor.