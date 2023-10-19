Netanyahu'nun danışmanı Hananya Naftali itiraf etti: Gazze’deki hastane saldırısını İsrail yaptı

Siyonist İsrail'in Gazze'de 471 kişiyi katlettiği El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik alçak saldırısında suçlamaları örtbas etmek istese de çocuk katili Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Dijital Medya Danışmanı Hananya Naftali, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirdiğini kabul etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Naftali daha sonra panik içinde paylaşımını sildi. Yaşanan bu skandal İsrail'in Gazze'de neler yaptığının kanıtı oldu. İşte o paylaşım…