ABD’nin İsrail politikasını eleştiren Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul istifa etti: ABD geçmişteki hatalarını tekrarlıyor
ABD’nin küresel sahnede tahtını korumak için destek verdiği Siyonist İsrail, ülke yönetimini ikiye böldü. Gazze’de yaşanan İsrail katliamına ortak olan ABD’den çatlak sesler gelmeye başladı. Ülkenin en önemli kurumu olan Dışişleri Bakanlığı’nda bir istifa depremi yaşandı. ABD’nin İsrail politikasını eleştiren Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, herkese açık olan LinkedIn'den bir mektup paylaştı ve Başkan Joe Biden’ın kucağına bombayı bıraktı. İşte detaylar…
ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkili olarak uzun yıllar hizmet veren Josh Paul, yönetimin dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek desteğini sunan Başkan Joe Biden ve kabinesinin İsrail politikası topa tutarak istifasını sundu.
ABD'NİN "İSRAİL POLTİKASI YANLIŞ" DEDİ!
ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.
ABD'NİN KUCAĞINA BOMBAYI BIRAKTI
Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.
İSRAİL'E "ÖLÜMCÜL SİLAH TRANSFERİ" ELEŞTİRİSİ
Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.
"İKİ TARAFA DA ZARARLI"
"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.
"ABD GEÇMİŞTEKİ HATALARINI TEKRARLIYOR"
Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.
"BU OYUNUN PARÇASI DEĞİLİM"
"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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