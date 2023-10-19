ABD’nin İsrail politikasını eleştiren Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul istifa etti: ABD geçmişteki hatalarını tekrarlıyor

"İKİ TARAFA DA ZARARLI"

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

"ABD GEÇMİŞTEKİ HATALARINI TEKRARLIYOR"

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"BU OYUNUN PARÇASI DEĞİLİM"

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.