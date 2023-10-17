17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Reuters'tan İsrail'e çağrı: Öldürülen kameraman İssam Abdullah'ın soruşturması şeffaf yürütülsün

Reuters'tan İsrail'e çağrı: Öldürülen kameraman İssam Abdullah'ın soruşturması şeffaf yürütülsün

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
Reuters’tan İsrail’e çağrı: Öldürülen kameraman İssam Abdullah’ın soruşturması şeffaf yürütülsün

İsrail sivillerin yanında Gazze'deki katliamı gözler önüne sermek isteyen basını da hedef alıyor. O isimlerden birisi de Reuters kameramanı İssam Abdullah'dı. Abdullah, adi bir saldırıda hayata gözlerini yumdu. Bu elim olay ardıdnan İngiliz haber ajansı Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni, kameraman İssam Abdullah'ın, Lübnan-İsrail sınırında gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Galloni, 13 Ekim'de Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri takip eden gazetecilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıda farklı medya kuruluşlarından gazetecilerin de yaralandığını belirten Galloni, "Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre İssam'ı öldüren top atışı, İsrail'den geldi. Haber merkezimiz neler yaşandığının ayrıntılarını aktarıyor. Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Açık delillerin ve açıklamaların olduğu bir soruşturma isteğini yineleyen Galloni, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) çatışmalardaki angajman şartlarıyla ilgili de açıklık talebinin altını çizdi.

Lübnan'a da seslenen Galloni, "Saldırıya ilişkin delilleri topladığını söyleyen Lübnan'a ve bilgi sahibi tüm kurumlara da bunları sunması çağrısı yapıyorum. Çatışmanın tüm taraflarını bölgede çalışan gazetecilere saygı duymaya ve gazetecilerin güvenliği için birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Galloni, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

3 ULUSLARARASI MEDYA KURUMUNDAN 5 GAZETECİ YARALANMIŞTI

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde 13 Ekim'de yaşanan saldırıda bir gazetecinin öldüğünü, 5 gazetecinin de yaralandığını duyurmuştu.

Reuters ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden gazetecinin kameramanları Abdullah olduğunu belirtmişti. Açıklamada, 2 Reuters muhabirinin de saldırıda yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıda yaralanan diğer gazetecilerin Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri ile Fransa merkezli AFP muhabirleri olduğu öğrenilmişti.

İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket
ABD destekli İsrail soykırımı! Flaş iddia...
Başkan Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA