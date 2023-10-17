Reuters’tan İsrail’e çağrı: Öldürülen kameraman İssam Abdullah’ın soruşturması şeffaf yürütülsün

Lübnan'a da seslenen Galloni, "Saldırıya ilişkin delilleri topladığını söyleyen Lübnan'a ve bilgi sahibi tüm kurumlara da bunları sunması çağrısı yapıyorum. Çatışmanın tüm taraflarını bölgede çalışan gazetecilere saygı duymaya ve gazetecilerin güvenliği için birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.