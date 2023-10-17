17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da bomba alarmı! Versailles Sarayı tahliye edildi

Fransa'da bomba alarmı! Versailles Sarayı tahliye edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
Fransa’da bomba alarmı! Versailles Sarayı tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi ve ziyarete kapatıldı. Polis, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA