ABD ateşe körükle gidiyor! İsrail’e ’danışman’ yalanıyla 2 bin ’seçilmiş asker’ yolluyor

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." ifadesi paylaşıldı.