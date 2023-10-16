ABD ateşe körükle gidiyor! İsrail'e 'danışman' yalanıyla 2 bin 'seçilmiş asker' yolluyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamı bitmek bilmiyor. ABD'nin katil İsrail'e desteği sürdürürken, insanlık suçuna körükle gidiyor. Öte yandan ABD, İsrail destekli bir skandala daha imza attı. ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal (WSJ) ABD'nin İsrail'e destek amacıyla 'özel seçilen' 2 bin asker göndereceğini yazdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
KATİLE KATİLDEN DESTEK! ABD FİLOSUNU İSRAİL'E YIĞIYOR
ABD, İsrail'e yapılan saldırıları bahane ederek iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı" kaydedildi.
ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." ifadesi paylaşıldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının ise, "İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak" olduğu aktarıldı.
ABD İSRAİL'E 'DANIŞMAN' KILIFIYLA 2 BİN 'SEÇİLMİŞ ASKER' YOLLUYOR
ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal (WSJ) ABD'nin İsrail'e destek amacıyla 'özel seçilen' 2 bin asker göndereceğini yazdı.
YİNE YALAN İFADELER! "SAVAŞA GİRMEYECEKLER" İDDİASI
Askerlerin 'danışmanlık' hizmetinde bulunacağı öne sürülen haberde, "Yetkililer, askerlerin savaş görevinde bulunmayacağını açıkladı" ifadeleri yer aldı.
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