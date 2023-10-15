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ABD'li yorumcu Jimmy Dore'den çarpıcı itiraf: ABD dünyanın teröristidir! Orta Doğu'yu ateşe veren biziz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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ABD’li yorumcu Jimmy Dore’den çarpıcı itiraf: ABD dünyanın teröristidir! Orta Doğu’yu ateşe veren biziz

Gazze'de sivil katliamı yaparken en büyük desteği de müttefiki ABD'den görmeye devam ediyor. Amerikalı yorumcu Jimmy Dore katıldığı televizyon programında, "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." diyerek gerçekleri günyüzüne çıkardı.

İsrail 9 gündür Gazze'de kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Soykırıma en büyük destek ise ABD'den geliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın hamleleri kendi vatandaşlarını bile çileden çıkarmaya yetti.

Vahşete destek olunmasına ABD'li birçok isim tepki gösterirken en net sözler ABD'li analist Jimmy Dore'dan geldi.

ABD'li analist Jimmy Dore katıldığı bir canlı yayın programında kendi ülkesinin terörist bir devlet olduğunu söyleyip "Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik" dedi.

"ABD DÜNYANIN TERÖRİSTİDİR"

Dore, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada "ABD dünyanın teröristidir. Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak bu savaşı da biz kışkırtıyoruz. Son 20 yılda Orta Doğu'yu biz ateşe verdik." ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABD

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" demişti.

Öte yandan Biden yönetimi İsrail'e destek amacıyla bölgeye 2 adet uçak gemisi gönderme kararı da almıştı.

ABD GAZZE'DE KATLİAMA ORTAK OLUYOR

İsrail ve Filistin çatışmasına dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'e mühimmat ve Demir Kubbe için füze göndereceğini açıkladı. Biden'ın bu açıklamalarından birkaç saat önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin savaş savaş gemisinin İsrail'e gitmesinin manasız olduğunu ve bölgede katliama yol açacağını dile getirmişti.

ABD İSRAİL' E DESTEK İÇİN BÖLGEDE

ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower'ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail - Filistin çalışması ile ilgili ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, " ABD uçak gemisi gönderiyor. Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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