“Ben Yahudiyim” diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Savaş Kabinesi’nde
İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirmişti. Şimdi de Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına katıldı. ABD ve İsrail’in Filistinlilere karşı tek taraflı tutumunu gözler önüne seren bu tablo büyük tepki çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde yaptığı açıklamada BD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Bir Yahudi olarak da buradayım (İsrail)." sözlerine sert tepki göstermişti.
BLINKEN'E "YAHUDİ" TEPKİSİ: KARŞINDAKİNE İNSAN SIFATI İLE YAKLAŞACAKSIN
Başkan Erdoğan, "Şimdi çok daha önemlisi Amerika'nın Dışişleri Bakanı, benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. 'İsrail'e, Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum.' diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Bak biz 'Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu, bu.' demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. Ya o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin, babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Ne diyor? Düşünün, 'Ben seninle Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum.' diyor. Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail Büyükelçiliklerini şu anda her türlü korumanın altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz ülkemizdeki büyükelçilikleri hep 'Bizim güvencemiz altında olması gerekir.' diyerek güvence altında tuttuk." demişti.
İSRAİL, ABD'Yİ AÇIK AÇIK YÖNETİYOR!
Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına katıldı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından Blinken ile ikinci kez görüştü.
Blinken, Netanyahu ile savaş kabinesinin toplantısına iştirak etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Savunma Bakanı Benny Gantz, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Ron Dermer savaş kabinesi üyeleri olarak görüşmede yer aldı.
Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri de savaş kabinesine üye olmamasına rağmen kabine toplantısına katıldı.
Başbakan Netanyahu ve Blinken'ın gün içinde gerçekleştirdiği ikili görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Başbakanlık Askeri Sekreteri General Avi Gil de hazır bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir savaş kabinesi kurulması için anlaşmıştı.
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