The Guardian’dan skandal! Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatürist Steve Bell kovuldu

"GAZZE SAKİNLERİ ŞİMDİ DEFOLUN"

Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi. Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun." yazısı yer aldı.

THE GUARDIAN'DAN SKANDAL

The Guardian News and Media'dan bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bell'le çalışmaya devam etme gibi bir planlarının olmadığını teyit etti.

Sözcü, "Steve Bell'in sözleşmesini yenilememe kararı alındı. Steve Bell'in karikatürleri geçtiğimiz 40 yıl boyunca Guardian'ın önemli bir parçası oldu. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.