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İran'dan İsrail'e çok net uyarı: Saldırılar durmazsa müdahale ederiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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İran’dan İsrail’e çok net uyarı: Saldırılar durmazsa müdahale ederiz

İsrail'in Gazze'yi yönelik gerçekleştiği insanlık dışı katliama yönelik İran'dan sert bir çıkış geldi. İki diplomata dayandırılan bilgiye göre İran, BM aracılığıyla İsrail'e mesaj göndererek, "saldırılar devam ederse ve Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa müdahale etmek zorunda kalacağını" bildirdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahian şu anda Katar'ın Doha kentinde Hamas Lideri Haniye ile görüşüyor.

İşgalci İsrail, Gazze'yi ölüm kıskacına alarak eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atıyor. Savaş suçu olan kimyasal bombalar kullanmak bir yana bebek, çocuk, kadın demeden herkesi katlediyor. İsrail'in acımasız vahşeti büyük tepkilere neden oldu.

İsrail, Gazze'ye karadan girmek için hazırlıklarını sürdürürken, İran'dan işleri daha da karıştıracak bir çıkış geldi.

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bugün Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletti.

Wennesland, Abdullahiyan'dan Gazze ve İsrail'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi.

"GAZZE'YE KARA SALDIRISI OLURSA İRAN KARŞILIK VERİR"
Söz konusu kaynaklara göre, Abdullahiyan da İran'ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini ve Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Buna karşılık ülkesinin "kırmızı çizgilerinin" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletti.

"DİRENİŞ CEPHESİNİN ELİ TETİKTE" DEMİŞTİ
BM Özel Koordinatörü Wennesland da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi başta olmak üzere İsrailli yetkililerle temasa geçerek İran'ın mesajını Tel Aviv yönetimine aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Abdullahiyan'ın bugün Beyrut'ta BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İran Büyükelçiliğinde bir görüşme yaptığını duyurmuştu.

Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelen Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'ye saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunmuş ve "direniş cephesinin eli tetikte" demişti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI AMİR ABDULLAHİAN HAMAS LİDERİ HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Amir Abdullahian şu anda Katar'ın Doha kentinde Hamas Lideri Haniye ile görüşüyor.

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