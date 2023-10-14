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Haberler Galeri Hamas'ın "Gazze Metrosu" | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

Hamas'ın "Gazze Metrosu" | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

Siyonist İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı katliam sürüyor. Saldırıların başlangıç noktası ise Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile başladı. Gazze'de soykırım uygulayarak atlatmaya çalışan İsrail'in en büyük korkusu Gazze'deki tüneller. Hamas'ın inşa ettiği ve Gazze Şeridi boyunca uzanan, Eş-Şati mülteci kampından İsrail'e kadar ulaşan tünelleri "Gazze Metrosu" olarak adlandırılan İsrail, Hamas'ın yeraltı labirentlerini tespit etmeyi ve patlatmayı hala başaramadı. İngiliz basınına göre bu tüneller varken İsrail Gazze'yi ne kadar bombalarsa bombalasın Hamas'ı yok edemeyecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.10.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 16:51
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Hamas’ın Gazze Metrosu | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

Hamas'ın İsrail'e karşı operasyonları planladığı gizli tünelleri Tel Aviv'in kabusu oldu.

7 Ekim cumartesi günü düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu ile şoka uğrayan ve tarihi bir yenilgi alan İsrail, intikamını Gazze'deki sivillerden alırken Hamas militanlarının operasyonları planladığı yer altı tünelleri İsrailli askerler için Hamas ile mücadeleyi çok daha zorlu bir hale getiriyor.

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Hamas’ın Gazze Metrosu | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

İngiliz gazetesine göre İsrail Gazze'yi ne kadar bombalarsa bombalasın bu saldırılar Hamas'ı yok etmek için yeterli olmayacak.

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Hamas’ın Gazze Metrosu | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

"HAMAS'I YOK EDEBİLMEK İÇİN YÜZ BİNLERCE ASKER KONUŞLANDIRMALI"
İngiliz Daily Mail gazetesi, Hamas'ın yeraltındaki girift tünellerine dikkat çekerken İsrail'in Hamas'ı yok edebilmek için Gazze'ye yüz binlerce asker konuşlandırması gerektiğini belirtti.

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Hamas’ın Gazze Metrosu | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

İsrail, Hamas'ın savunmasının ana merkezi olarak gördüğü tünelleri "Gazze Metrosu" olarak adlandırıyor.

Tünel girişlerinin dar sokaklar arasında gizli olduğu, bubi tuzakları ve ev yapımı bombalarla korunduğu belirtilen tünellerin Londra metrosundan daha büyük olduğu düşünülüyor.

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Hamas’ın Gazze Metrosu | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez

GAZZE'NİN İKİNCİ KATMANI
İsrail ordu sözcüsü tünellere operasyon düzenleyeceklerini söylerken "Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için bir başka katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar Gazzeli siviller için kurulan sığınaklar değil, yalnızca Hamas'ın İsrail'e roket atmaya ve terörist göndermeye devam edebilmeleri için var." şeklinde konuştu.