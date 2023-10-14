GAZZE'NİN İKİNCİ KATMANI

İsrail ordu sözcüsü tünellere operasyon düzenleyeceklerini söylerken "Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için bir başka katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar Gazzeli siviller için kurulan sığınaklar değil, yalnızca Hamas'ın İsrail'e roket atmaya ve terörist göndermeye devam edebilmeleri için var." şeklinde konuştu.