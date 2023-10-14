14 Ekim 2023, Cumartesi
Hamas'ın "Gazze Metrosu" | İngiliz basını: Ne kadar da bombalasa İsrail Hamas’ı yok edemez
Siyonist İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı katliam sürüyor. Saldırıların başlangıç noktası ise Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile başladı. Gazze'de soykırım uygulayarak atlatmaya çalışan İsrail'in en büyük korkusu Gazze'deki tüneller. Hamas'ın inşa ettiği ve Gazze Şeridi boyunca uzanan, Eş-Şati mülteci kampından İsrail'e kadar ulaşan tünelleri "Gazze Metrosu" olarak adlandırılan İsrail, Hamas'ın yeraltı labirentlerini tespit etmeyi ve patlatmayı hala başaramadı. İngiliz basınına göre bu tüneller varken İsrail Gazze'yi ne kadar bombalarsa bombalasın Hamas'ı yok edemeyecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 16:51
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