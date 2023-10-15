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Son dakika | Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Son dakika | Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi.... 6,2 ve 6.3 büyüklüğünde 2 depremle sarsılan Afganistan'dan son dakika haberi... Ülkede 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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