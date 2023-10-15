Tarihe kara leke! ABD’den İsrail’e ikinci uçak gemisi desteği

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bugünden itibaren İsrail ordusuna mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynak sağlamaya devam edeceği belirtildi.

İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, ABD'nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor.