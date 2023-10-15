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Tarihe kara leke! ABD'den İsrail'e ikinci uçak gemisi desteği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Tarihe kara leke! ABD’den İsrail’e ikinci uçak gemisi desteği

ABD Gazze'deki katliama ateş olmaya devam ediyor. ABD, İsrail'e destek için uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un ardından ikinci uçak gemisi desteği olarak USS Dwight D. Eisenhower Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkardı.

ABD'den Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail'e destek gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." ifadesini kullanmıştı.

Bu sözler sonrası ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı" kaydedilmişti.

Bakan Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilen açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." ifadesi paylaşılmıştı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bugünden itibaren İsrail ordusuna mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynak sağlamaya devam edeceği belirtildi.

İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, ABD'nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor.

ABD'nin en büyük uçak gemilerinden USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yaklaşık 75 ila 90 uçak bulunuyor.

HAMAS'TAN YANIT: ABD BİZİ KORKUTMUYOR

Diğer yandan Hamas'tan gelen açıklamada "ABD'nin uçak gemisi hamlesi bizi korkutmuyor. ABD, bu adımın sonuçlarının olacağını anlamalı." ifadeleri yer almıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ABD'NİN UÇAK GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail - Filistin çalışması ile ilgili ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, " ABD uçak gemisi gönderiyor. Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN BÖLGEYE PEŞ PEŞE UÇAK GEMİLERİ

Son yapılan açıklamaya göre ise, ABD katliama ateş olmaya devam ediyor. ABD'den İsrail'e ikinci uçak gemisi desteği USS Dwight D. Eisenhower Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtiliyor.

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