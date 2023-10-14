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BM'den korkutan Gazze açıklaması: Korkarım en kötüsünü henüz görmedik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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BM’den korkutan Gazze açıklaması: Korkarım en kötüsünü henüz görmedik

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Batı İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalırken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeleri değerlendirerek, "Korkarım en kötüsünü henüz görmedik." ifadesini kullandı.

Griffiths, İsrail-Filistin çatışmasına dair gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Martin Griffiths, İsrail'deki ailelerin 7 Ekim'de yapılan saldırının etkisini atlatmaya çalışırken, Gazze'de ailelerin bombalandığını, elektrik, su, gıda ve yakıt olmadığını bildirdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de sivillerin acılarla dolu bir hafta geçirdiğini ifade eden Griffiths, "Korkarım en kötüsünü henüz görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki hastanelerde ilaçların azaldığını ve morgların taştığını belirten Graffiths, "Tüm mahalleler yerle bir edilmiş durumda." açıklamasında bulundu.

"GAZZE YAŞANMAZ HALE GELİYOR"

Griffiths, "Gazze'deki kritik durum hızlıca yaşanmaz hale geliyor." ifadesini kullanarak bölgedeki çatışmanın yayılma riskine karşı uyardı.

Sivillerin ve sivil altyapıların korunması gerektiğinin altını çizen Griffiths, "Geçen hafta insanlık için bir sınavdı ve insanlık sınavı geçemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN HEDEF ALINAN SİVİLLER ABD MEDYASINDA

Diğer yandan, CNN Gazze Şeridi'nden çıkmaya çalışan sivillerin hedef alındığını gösteren videoların konumlarını belirlediğini duyurdu.

Sivillerin Gazze'den çıkmak için kullandığı tahliye yolunun bombalandığı videolarda çok sayıda can kaybı ve büyük yıkım olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Aralarında çocuklara ait olanların da bulunduğu cesetlerin bazılarının çok kötü şekilde yandığı kaydedildi.

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