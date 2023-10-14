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Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu insanlık dışı katliama ateş olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları hızlanırken Netanyahu Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Sınırda açık tehdit mesajı veren Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı operasyonun ardından bölgedeki tansiyon hızla yükseldi. Çatışmalar 8. gününde de sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail'in Gazze'ye başlatması beklenen kara harekatına yönelik hazırlıkları da devam ediyor. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki'im bölgesinde açtı.

İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.

NETANYAHU'DAN İNSANLIK SUÇU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

"YENİ AŞAMA GELİYOR! HAZIR MISINIZ?"

Netanyahu, askerler hitaben "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı.

Kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." İfadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, İsrail'in "muazzam uluslararası destek topladığını" ifade etti. "Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını" savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız." şeklinde konuşmuştu.

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