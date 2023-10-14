Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

Kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." İfadelerini kullanmıştı.