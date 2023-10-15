ABD'nin savaş gemileri gönderdiği alanda Türkiye'den Navtex ilanı! Gemilerimiz tatbikat amacıyla bölgeye gidecek...
İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik işgali sürerken ABD bölgeye İsrail'e destek vermek adına iki tane savaş gemisini gönderdi. Bu gelişme sonrası Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağı hakkında Navtex yayınladı.
Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.
TÜRKİYE'DE BÖLGEYE GİDİYOR
Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC'nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü.
Öte yandan, 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yıl birlikte icra ettiği "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nın başlayacağı öğrenildi.
ABD İSRAİL' E DESTEK İÇİN BÖLGEDE
ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower'ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN: SENİN NE İŞİN VAR ORADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e desteğini açıklayarak bölgeye savaş gemileri gönderen ABD'ye tepki göstermişti.
Gazze'nin elektriğinin, suyunun kesilmesinin İnsan Hakları'na aykırı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" demişti.
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