Putin’den Batı’ya rest: Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur

"NÜKLEER GÜÇLER ARASINDAKİ SAVAŞ TAMAMEN FARKLI HİKAYE"

ABD Kongresinde, Washington ve müttefiklerinin nükleer çatışma seçeneğini dikkate almak da dahil olmak üzere hem Rusya hem de Çin ile eş zamanlı savaşa hazırlanma önerisi ile ilgili de yorum yapan Putin, şunları kaydetti:

"Bunların sağlıklı insanların aklına gelen sağlıklı düşünceler olduğunu düşünmüyorum. Yani, ABD'nin Rusya ile savaşa hazırlandığını söylemek… Hepimiz savaşa hazırlanıyoruz, çünkü meşhur kadim prensibi takip ediyoruz: 'Barış istiyorsan, savaş için hazırlan.' Ama barış istediğimiz gerçeğinden yola çıkıyoruz. Ama Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur, bu özel askeri operasyon olmaz. Orta Doğu'ya bakın, orada özel askeri operasyon mu var? Gerçekten karşılaştırılabilir mi? Büyük nükleer güçler arasındaki savaştan bahsedersek bu tamamen farklı bir hikaye. Bu fikrin sağduyulu insanların aklına gelmesi gerektiğini ve gelebileceğini düşünmüyorum. Ama gelirse bu bizi sadece temkinli yapar."