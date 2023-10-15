Putin'den Batı'ya rest: Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur
Putin, Rossiya devlet kanalına Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Rusya-Çin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya ile savaşmak istemesi halinde bunun "bambaşka bir savaş olacağını" söyledi.
Putin, Rossiya devlet kanalına Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Rusya-Çin ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın "karşı saldırısı" konusunda konuşan Putin, "Yerinde sayan karşı saldırı tamamen başarısız oldu. Bazı çatışma alanlarında karşı tarafın yine de aktif saldırı operasyonları hazırladığını biliyoruz. Bunu görüyoruz ve biz de buna göre tepki veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"AKTİF SAVUNMA HALİNDEYİZ"
Halihazırda temas hattı boyunca olup bitene "aktif savunma" adı verildiğini vurgulayan Putin, Rus askeri birliklerinin bütün bu alanda pozisyonlarını geliştirdiğini aktardı. Bu alanın oldukça geniş olduğuna dikkati çeken Putin, bunun Kupyansk, Zaporijya ve Avdeyevka için de geçerli olduğunu kaydetti.
"RUSYA DEĞİL, ABD ASKERİ İTTİFAKLAR YAPIYOR"
Rusya ve Çin'in yeniden askeri blok oluşturduğu iddiasına yönelik de açıklamalarda bulunan Putin, Batı'nın sürekli "Mihver" (Devletleri) yarattığını belirtti. Putin, "Bir çok defa söyledik. Biz bu tür askeri ve siyasi ittifak içinde birleşmiyoruz. Bunu Amerikalılar yapıyor. Üstelik onlar müttefiklerini Rusya ve Çin ile ilişkilerini kötüleştirmeye zorluyorlar." diye konuştu.
Çin'in Batı ile mücadeleye girişmediğini, ABD'nin bu yolu seçerek Avrupa'yı oraya çektiğini vurgulayan Putin, Avrupa'nın da Çin ile kavga etmek istemediğini, aralarındaki ticaret hacminin sürekli arttığını aktardı.
Putin, kendilerinin değil, Batılı ülkelerin sürekli AUKUS gibi askeri ve siyasi blok oluşturduğuna dikkat çekti.
"NÜKLEER GÜÇLER ARASINDAKİ SAVAŞ TAMAMEN FARKLI HİKAYE"
ABD Kongresinde, Washington ve müttefiklerinin nükleer çatışma seçeneğini dikkate almak da dahil olmak üzere hem Rusya hem de Çin ile eş zamanlı savaşa hazırlanma önerisi ile ilgili de yorum yapan Putin, şunları kaydetti:
"Bunların sağlıklı insanların aklına gelen sağlıklı düşünceler olduğunu düşünmüyorum. Yani, ABD'nin Rusya ile savaşa hazırlandığını söylemek… Hepimiz savaşa hazırlanıyoruz, çünkü meşhur kadim prensibi takip ediyoruz: 'Barış istiyorsan, savaş için hazırlan.' Ama barış istediğimiz gerçeğinden yola çıkıyoruz. Ama Rusya ile savaşmak istiyorlarsa bu bambaşka bir savaş olur, bu özel askeri operasyon olmaz. Orta Doğu'ya bakın, orada özel askeri operasyon mu var? Gerçekten karşılaştırılabilir mi? Büyük nükleer güçler arasındaki savaştan bahsedersek bu tamamen farklı bir hikaye. Bu fikrin sağduyulu insanların aklına gelmesi gerektiğini ve gelebileceğini düşünmüyorum. Ama gelirse bu bizi sadece temkinli yapar."
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