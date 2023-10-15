İşte İsrail’in planı! Gazze işgali için işgalci İsrailli subaylar konuştu: Son yılların en büyük saldırısı olacak

İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİ HAMAS

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in planını yazdı. 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor' başlıklı habere göre, İsrail, Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve ve lider kardosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor.

NYT'ye konuşan Üç üst düzey yetkiliye göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak.