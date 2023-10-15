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İşte İsrail'in planı! Gazze işgali için işgalci İsrailli subaylar konuştu: Son yılların en büyük saldırısı olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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İşte İsrail’in planı! Gazze işgali için işgalci İsrailli subaylar konuştu: Son yılların en büyük saldırısı olacak

İşgalci İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürürken kara harekatının ne zaman başlayacağı da dünya basınının gündeminde. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan işgalci İsrailli subaylar bölgeye yönelik planlarını açıklarken, hafta sonu başlaması beklenen kara harekatının neden ertelendiğini de paylaştı. İşte detaylar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başladı ve Hamas ile başlayan savaşta 9. gün geride kaldı.İsrail'in savaş kurallarını tamamen ihlal ettiği çatışmalarda binlerce yüzlerce çocuk hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze Şeridi'ne su ve elektrik vermezken, internet kullanımına da kısıtlama getirdi. Diğer yandan kara harekatı hazırlıklarını tamamlayan İsrail'in bölgeye yönelik planı da ortaya çıktı.

İSRAİL ORDUSUNUN HEDEFİ HAMAS

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in planını yazdı. 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor' başlıklı habere göre, İsrail, Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve ve lider kardosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor.

NYT'ye konuşan Üç üst düzey yetkiliye göre amaç, Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak.

EN BÜYÜK SALDIRILARDAN BİRİ OLACAK

Saldırının 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacağı ve IDF'nin en azından geçici olarak Gazze'nin bazı kısımlarını elinde tutma girişiminde bulunacağı belirtiliyor. Bir Hamas yetkilisi gazeteye, savaşçılarının, askerleri şaşırtmak için ilerleyişlerinin arkasındaki tünellerden çıkıp İsrail askerlerini pusuya düşürmeye çalışacağını söyledi.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Haberde 'Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi' ifadesine yer verildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve drone operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi.

Aynı kaynaklar, İsrail saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan oluşacağını ifade etti. Kara birliklerine savaş uçakları, helikopterler, havadan insansız hava araçları ve karadan ve denizden atılan toplar tarafından koruma sağlanacak.

Dakika dakika İsrail’in Gazze katliamı!

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