Almanya'da 'Filistin'e destek' gösterisine izin verilmedi!
İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi ve binlerce sivili acımasızca katletmesine dünya sessiz kalmaya devam ediyor. Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de sık sık terör örgütü PKK yandaşları tarafından miting düzenleniyordu. Ancak bu kez, Filistinlilere dayanışma gösterisi yapılması polis tarafından engellendi. Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.
ALMANYA, FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERMEDİ
Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi.
Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
GÖZALTINA ALINANLAR VAR
Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.
İSRAİL'E DESTEK VERDİLER
Almanya'nın ve Berlin'in sembolü Brandenburg Kapısı, geçtiğimiz günlerde mavi beyaz ışıklar ve İsrail bayrağı ile donatılmıştı.
TERÖR KUCAKLAYICI ALMANYA
Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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