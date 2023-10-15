15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da 'Filistin'e destek' gösterisine izin verilmedi!

Almanya'da 'Filistin'e destek' gösterisine izin verilmedi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023
ABONE OL
Almanya’da ’Filistin’e destek’ gösterisine izin verilmedi!

İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi ve binlerce sivili acımasızca katletmesine dünya sessiz kalmaya devam ediyor. Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de sık sık terör örgütü PKK yandaşları tarafından miting düzenleniyordu. Ancak bu kez, Filistinlilere dayanışma gösterisi yapılması polis tarafından engellendi. Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı, Berlin'de Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.

ALMANYA, FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERMEDİ

Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi.

Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.

İSRAİL'E DESTEK VERDİLER

Almanya'nın ve Berlin'in sembolü Brandenburg Kapısı, geçtiğimiz günlerde mavi beyaz ışıklar ve İsrail bayrağı ile donatılmıştı.

TERÖR KUCAKLAYICI ALMANYA

Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA