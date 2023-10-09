İsrail’i yakan adam: Misafir! Ölüm listesinin ilk sırasında! Yaptıkları hayretler içinde bıraktı

İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını da bu saldırılarda kaybetti. BBC'ye konuşan eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi, ağır yaralı olması nedeniyle onun bir daha eskisi gibi örgütü yönetemeyeceğinin düşünüldüğünü söyledi:

"İnsanlar bir lider veya askeri planlamacı olarak görev yapamayacağını düşünüyordu. Fakat mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşti."

Bu suikast girişimlerinden kurtulması onun "9 canlı kedi" olarak anılmasına yol açtı.

Deif'e yönelik beşinci suikast girişimi ise İsrail'in 2014'teki Gazze operasyonu sırasında yapıldı. İsrail'in Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında Deif'in eşi Vidad ve küçük çocukları Ali öldürüldü. İsrail, Deif'in de evde olduğunu düşünüyordu fakat yanılmıştı.

Saldırıdan kısa süre sonra Hamas, Deif'in hâlâ hayatta olduğunu ve askeri operasyona liderlik ettiğini duyurdu. Güvenlik uzmanları Deif'in İsrail ordusu tarafından bulunamamasında modern iletişim teknolojilerini kullanmamasının da payı olduğunu düşünüyor.

Matthew Levitt, "Telefon ve bilgisayar kullanmıyorsanız modern istihbarat servislerinin nerede olduğunuzu kestirmelerini zorlaştırmanın yolları vardır" diyor.

Eski İsrail askeri istihbarat yetkilisi ise geçmiş suikast girişimlerinin başarısızlığının arkasında Hamas'ın tünellerinin derinliği, civardaki sivilleri öldürme riski ve silahların düzgün çalışmaması gibi nedenlerin olabileceğini söylüyor.

'KRİTİK ROLE SAHİP, EŞSİZ BİRİ'

BBC'ye bilgi veren İsrail ordusundan bir yetkili Deif'e yönelik çalışmalarının devam ettiğini fakat konunun gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi. Güvenlik uzmanı Levitt, İsrail'in pes etmemesine şaşırmıyor. Öte yandan İsrail'in başarısız suikast girişimlerinin Deif'i daha efsanevi bir hâle getireceğini söylüyor:

'İsrail'in onu yok etmek istemesinin ana nedeni eski toprak olması, öyle bir saygınlığı var. Başından beri örgütte olan kıdemli militanların sayısı az. O açıdan eşsiz biri.'

Deif'in hayatına dair çok az şey biliniyor. Gazze sokaklarında bile Deif'i tanıyabilecek çok az kişi var.

Onun militanlığını destekleyenlerin sayısı ise daha bile az olabilir.

Anket sonuçlarından bahseden Levitt, Filistinlilerin, Hamas'ın en militan liderlerine karşı pek bir sevgi beslemediğini söylüyor.

Yine de ateşkes ilanının ardından Deif'in adına slogan atanlar vardı. Bazı Filistinliler, Gazze'deki yıkıntıların arasında ateşkesi kutlarken "Ruhumuzla ve kanımızla seni destekliyoruz Deif" diye bağırıyordu.