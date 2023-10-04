SON DAKİKA | Rusya açıkladı: Ukrayna çıkarma birliğinin Kırım'a girmesi engellendi
Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin engellendiğini bildirdi.
SON DAKİKA | Rusya'dan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna askerlerinin Kırım'a girme girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiği ifade edildi.
Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, hava savunma sistemlerince Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgeleri hava sahalarında Ukrayna'ya ait 31 uçak tipi İHA'nın tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.
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