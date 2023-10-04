ABD tarihinde bir ilk! Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy görevden alındı

GÖREVİNDEN EDİLMİŞ OLDU

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz'in dün kendisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için sunduğu önerge bugün oylamaya sunuldu. Önerge, 210 "hayır" oyuna karşın, 216 "evet" oyuyla kabul edildi.

McCarthy'nin görevinden edilmesine Demokratların yanı sıra 8 Cumhuriyetçi "evet" oyu verdi. McCarthy böylece Temsilciler Meclisi başkanlığı görevinden edilmiş oldu ancak temsilci olmaya devam edecek. Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atandı