19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli

ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
ABONE OL
ABD Başkanı Joe Biden’dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna’nın işgaline son vermeli

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez” dedi. Ayrıca Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, “Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli” şeklinde konuştu. Filistin meselesi hakkında da görüşlerini bildiren Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" mesajını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez" dedi.

Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Diğer yandan Biden "Yapay zekanın gücü dizginlenmeli ve bunu daha güvenli hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Biden şunları söyledi:

"Bizim yeni bir ortaklıklar zincirine girmemiz gerekiyor. Fırsat araçlarını fırsat için kullanmalıyız, baskı araçları olarak kullanmamalıyız. ABD, yapay zeka teknolojilerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Bu teknolojinin yöneticileri olmalıyız, teknoloji bizi yönetmemeli."

DEMOKRASİ VURGUSU

Demokrasiyi desteklediklerini anlatan Biden, "İnsanların yaşamını korumak için en güçlü araç demokrasidir." cümlesini kurdu.

ÇİN MESAJI

Biden, "Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli. Çin'i izole etmiyoruz, ortak çalışmaya açığız." mesajını verdi.

IMF AÇIKLAMASI

Joe Biden "Gelişmekte olan ülkelerin seslerinin daha güçlü duyulmasını istiyoruz. IMF bağlamında da daha iyi temsil edilmesini istiyoruz." dedi.

KÜRESEL TERÖR MESELESİ

Biden, "Coğrafya yeni yerlere açıldıkça olumsuz terörizm gibi sonuçla ortaya çıkmakta. Biz de bu bağlamda kendi halklarımızı korumak için gerekli iş birliklerini yapmaktayız." şeklinde konuştu.

RUSYA'YA ÇAĞRI

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, "Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli" dedi.

Biden şu ifadeleri kullandı:

"Rusya silah kontrol anlaşmalarını bozuyor. Bu savaşın sorumluluğu Rusya'nın üzerinde, barışın önüne geçen sadece Rusya. Rusya tek başına barışın önünde duruyor."

FİLİSTİN VE İSRAİL AÇIKLAMASI

Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" cümlesini kurdu.

AFRİKA HAMLESİ

Öte yandan Biden, Afrika'daki ülkelere stratejik yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

Biden, "Demokrasi zirvesi düzenleyerek, dünyadaki demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika ülkelerinde gerçekleşen darbeler, bu çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Afrika Birliği ve ECOWAS'ın yanındayız." dedi.

Rusya’ya çağrı: Derhal son ver RUSYA'YA ÇAĞRI: DERHAL SON VER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA