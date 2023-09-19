ABD Başkanı Joe Biden’dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna’nın işgaline son vermeli

FİLİSTİN VE İSRAİL AÇIKLAMASI

Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" cümlesini kurdu.

AFRİKA HAMLESİ

Öte yandan Biden, Afrika'daki ülkelere stratejik yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

Biden, "Demokrasi zirvesi düzenleyerek, dünyadaki demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika ülkelerinde gerçekleşen darbeler, bu çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Afrika Birliği ve ECOWAS'ın yanındayız." dedi.