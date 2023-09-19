ABD Başkanı Joe Biden'dan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli
ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez” dedi. Ayrıca Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, “Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli” şeklinde konuştu. Filistin meselesi hakkında da görüşlerini bildiren Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" mesajını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülke bugünün zorluklarıyla tek başına mücadele edemez" dedi.
Biden, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.
YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI
Diğer yandan Biden "Yapay zekanın gücü dizginlenmeli ve bunu daha güvenli hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Biden şunları söyledi:
"Bizim yeni bir ortaklıklar zincirine girmemiz gerekiyor. Fırsat araçlarını fırsat için kullanmalıyız, baskı araçları olarak kullanmamalıyız. ABD, yapay zeka teknolojilerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Bu teknolojinin yöneticileri olmalıyız, teknoloji bizi yönetmemeli."
DEMOKRASİ VURGUSU
Demokrasiyi desteklediklerini anlatan Biden, "İnsanların yaşamını korumak için en güçlü araç demokrasidir." cümlesini kurdu.
ÇİN MESAJI
Biden, "Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli. Çin'i izole etmiyoruz, ortak çalışmaya açığız." mesajını verdi.
IMF AÇIKLAMASI
Joe Biden "Gelişmekte olan ülkelerin seslerinin daha güçlü duyulmasını istiyoruz. IMF bağlamında da daha iyi temsil edilmesini istiyoruz." dedi.
KÜRESEL TERÖR MESELESİ
Biden, "Coğrafya yeni yerlere açıldıkça olumsuz terörizm gibi sonuçla ortaya çıkmakta. Biz de bu bağlamda kendi halklarımızı korumak için gerekli iş birliklerini yapmaktayız." şeklinde konuştu.
RUSYA'YA ÇAĞRI
Rusya-Ukrayna savaşına değinen Biden, "Rusya barışın karşısında. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli" dedi.
Biden şu ifadeleri kullandı:
"Rusya silah kontrol anlaşmalarını bozuyor. Bu savaşın sorumluluğu Rusya'nın üzerinde, barışın önüne geçen sadece Rusya. Rusya tek başına barışın önünde duruyor."
FİLİSTİN VE İSRAİL AÇIKLAMASI
Biden "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek" cümlesini kurdu.
AFRİKA HAMLESİ
Öte yandan Biden, Afrika'daki ülkelere stratejik yatırımlar yaptıklarını açıkladı.
Biden, "Demokrasi zirvesi düzenleyerek, dünyadaki demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika ülkelerinde gerçekleşen darbeler, bu çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Afrika Birliği ve ECOWAS'ın yanındayız." dedi.
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