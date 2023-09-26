Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ABD hakkında bomba iddia! “Suriye’de tahıl ve petrol kaçakçılığı yapıyor”

Valtonen ile "parası çalınan ve yaptırım uygulanan Afganistan, Venezuela, Suriye halkına ödetilen bedel hakkında konuşmanın faydasız olacağını" değerlendiren Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız Finlandiya ile birlikte bizden de 300 milyar dolar çaldılar. Görünüşe göre, bunu 'Rus vatandaşları da sorumluluklarını hissetsin' diye yapıyorlar. Şu ya da bu savaşın maliyeti hakkında konuşursak o zaman sadece yaptırımları değil, o zaman bombaladıkları, korku salmak ve terör ekmek için sivil nesneleri kasıtlı olarak yok ettikleri zaman, Afganistan ve Irak vatandaşlarının neler ödediklerini düşünebiliriz, düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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