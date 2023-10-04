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Çin'in nükleer denizaltısı 55 personeliyle battı! ABD ve İngiliz tehlikesine karşı hazırlanan tuzağın kurbanı oldular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Çin’in nükleer denizaltısı 55 personeliyle battı! ABD ve İngiliz tehlikesine karşı hazırlanan tuzağın kurbanı oldular

Çin donanmasına ait nükleer güç ile çalışan bir denizaltı, 55 mürettebatıyla birlikte ABD ve İngiliz unsurlarına karşı kurulan tuzağa çarptı. Dünya medyasında oldukça ses getiren olay büyük bir trajedi ile sonuçlandı.

İki büyük süper güç Çin ve ABD, son yıllarda Tayvan konusu yüzünden sık sık karşı karşıya geliyor. Tayvan nedeniyle sadece Washington ile değil tüm komşularıyla sorun yaşayan Çin, tartışmalı sularda inşa ettiği suni adalara birçok askeri üs ve altyapı tesisi konuşlandırdı. Ancak başta Tayvan olmak üzere Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei gibi ülkeler de adalar üzerinde hak iddia ediyor.

Filipinler üs anlaşmasından iki ay sonra bu kez ABD ordusuyla binlerce askerin katıldığı bir tatbikata girişti, 12 bin Amerikan askeri bölgeye çıkarma yaptı. Gövde gösterisinde Amerikan savaş gemileri sahne alırken, Rusya-Ukrayna savaşının kaderini değiştiren HIMARS'lar, ünlü Patriot füzeleri ve Stinger'ler ateşlendi.

ABD'YE TÜRBÜLANS MANEVRASI
Süper güçler arasındaki gerilimin maksimuma çıktığı olay ise Güney Çin Denizi üzerinde yaşandı. Keşif için uçuş yapan RC-135 model uçağa Çin Hava Kuvvetleri'ne ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra yapıldı. Türbülans manevrası diye bilinen bu hamle sonrası ABD uçağının içi titrerken J-16 saniyeler içerisinde gözden kayboldu.Pekin'den sızan ve dünya medyasında yankı uyandıran gelişmeye göre Çin'e ait '093-417' kodlu nükleer denizaltı Amerikan ve İngiliz gemileri için hazırlanmış bir tuzağa yakalandı. Söz konusu tuzağın mayın olduğu düşünülürken denizaltının patladığı ve 55 denizcinin kayıp olduğu bildirildi.

OKSİJEN CİHAZI ZEHİRLEDİ
Çin Savunma Bakanlığı söz konusu sızıntı hakkında henüz yorumda bulunmadı. Denizaltının Şanghay'ın kuzeyindeki Shandong eyaleti yakınlarındaki tuzağa düştükten sonra önce içerideki havanın bittiği daha sonra ise battığı kaydedildi. İstihbarat raporunda ise konuyla ilgili 'Bizim anladığımız, patlama sonrası denizaltıya oksijen sağlayan cihazların arızalandığı ve ölümün oksijen yetersizliğinden geldiği' ifadeleri kullanıldı.

RAPORUN DEVAMINDA İSE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
'Denizaltı, Çin donanmasının ABD ve müttefik denizaltılarını tuzağa düşürmek için kullandığı zincir veya çapa engeline çarptı. Suyun altında devam eden tamir çalışmaları sonuç vermedi. 6 saat sonunda gemideki oksijen sistemi mürettebatı zehirledi'

Öte yandan Çin ordusunda 553 mm torpidolarla donanmış altı adet Type 093 saldırı denizaltısı bulunuyor. Önceki modellere göre daha sessiz olacak şekilde tasarlanan ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar 15 yıldır orduda kullanılıyor.

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