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Azerbaycan'ın Türkiye şartı kabul edilmedi! İspanya'daki görüşmeye katılmama kararı...

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Azerbaycan’ın Türkiye şartı kabul edilmedi! İspanya’daki görüşmeye katılmama kararı...

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı. Bu adımla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İspanya masasını şartı kabul edilene kadar dağıttı. Zirve 5 Ekim günü Granada'da gerçekleşecekti. Öye yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarını ve Fransa'nın Ermenistan'a silah gönderme girişimlerini kınadı.

Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrası elde edilen başarı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde görüşecekti.

TÜRKİYE ŞARTI KABUL EDİLMEYEN AZERBAYCAN'DAN KARAR

Azerbaycan'ın diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakü yönetimi, İspanya'nın Granada kentinde Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılacak görüşmeye Türkiye'nin de katılmasını önerdi ve bunda ısrar etti.

Ancak öneri Fransa ve Almanya'nın özel çabalarıyla kabul edilmedi.

Ermenistan ile Azerbaycan'ın barış görüşmesinin ana gündem olacağı beşli toplantıda Ermenistan, Fransa, Almanya, AB gibi Azerbaycan karşıtı bir atmosferin oluşturulduğunu vurgulayan Azerbaycanlı yetkililer, Fransız Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Ermeni yanlısı sözleri, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan ziyareti ve askeri işbirliği, silah ve mühimmat teminine ilişkin açıklamaları, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Azerbaycan'ı suçlayan ifadeleri nedeniyle Azerbaycan'ın bu formattaki müzakerelere katılma ihtiyacı hissetmediğini belirtti.

Yetkililer, "Bu gerekçelerle Azerbaycan beşli görüşmeyi reddetti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada'ya gitmekten vazgeçti." ifadesini kullandı.

Bakü'nün, bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmediğini, Ermenistan ile ilişki konusunun bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inandığını vurgulayan yetkililer, daha önceki AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan'ın toplantıya katılabileceğini bildirdi.

ZİRVEDE KİMLER YER ALACAKTI?

Diğer yandan bu kritik toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in katılması beklenmekteydi.

Kararda Fransa'nın Ermenistan yanlısı tutumu üzerine adil bir ortamın oluşması için Türkiye'nin de toplantıya katılmasını isteyen Azerbaycan'ın talebinin reddedilmesi belirleyici oldu.

AZERBAYCAN: FRANSA'NIN, ERMENİSTAN'I SİLAHLANDIRMAYA ÇALIŞMASI KABUL EDİLEMEZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarını ve Fransa'nın Ermenistan'a silah gönderme girişimlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Colonna'nın Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik asılsız iddialarda bulunduğu belirtilerek, "Bunları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." denildi.

Colonna'nın, Karabağ'ı gönüllü olarak terk eden Ermenilerin zorla yerlerinden edildiklerini iddia ederek uluslararası toplumun kafasını karıştırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, "Fransa'nın, Ermenistan'ı mümkün olan her şekilde silahlandırmaya, onu yeniden saldırganlığa ve askeri maceraya dahil etmeye çalışması kabul edilemez. Bu çabalarının, bölgemize önceki müdahale girişimleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağı Fransa için açık olmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Fransız Bakan'ın "Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır" şeklinde beyanda bulunduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili toplantılarının Fransa'nın girişimiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bunlar, Fransa'nın son 30 yıldaki tarafsız arabuluculuk iddiasının tamamen asılsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem uluslararası kuruluşların hem de Ermenistan Başbakanı'nın, Azerbaycan'ın antiterör operasyonunun sivil Ermeni sakinlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen Fransız Bakan'ın, Azerbaycan'ın egemen topraklarında attığı meşru adımı suç olarak nitelendirmesi, Fransa'nın bölgedeki beceriksiz politikasının fiyaskoya uğradığını gösteriyor."

Colonna, Ermenistan temaslarında Karabağ'daki gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamış, Ermenistan'a silah göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamıştı.

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