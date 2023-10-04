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Son dakika: 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov elde etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika: 2023 Nobel Kimya Ödülü’nü Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov elde etti

Son dakika... 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Kimya Ödülü'nün, bağımsız çalışmalarında kuantum noktalarını oluşturan Ekimov ve Brus ile söz konusu kimyasalın üretimini kökten değiştiren Bawendi'ye verildiği açıklandı.

Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambalarını geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedildi.

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