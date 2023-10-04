Akaryakıt fiyatlarında indirim sinyali! Brent petrolün varil fiyatı aylık bazda çakıldı! En düşük seviye...

NE OLMUŞTU?

Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da fiyatları etkiliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etmişti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da faiz oranlarının bir süre sabit tutulmaya başlanmasından önce bu yıl içinde bir kez daha artırılabileceğini söylemişti.

Enflasyon tahminine ilişkin risklerin devam ettiğine işaret eden Mester, "Atılan adımlara rağmen enflasyon hala çok yüksek. Enflasyonun fiyatlar üzerindeki etkisinin kırıldığını görmemiz gerek. Tüketiciler gelirlerinin büyük bir kısmını hizmet sektöründe harcadıkları için bu sektörün enflasyon endekslerindeki ağırlığı daha yüksek." demişti.

Artan petrol fiyatlarının oluşturduğu çarpan etkisinin enflasyonla mücadelede en büyük engel olduğunu belirten Mester, "Artan benzin fiyatları tüketicilerde enflasyonun yeniden yükseleceği korkusu yaratıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD dolarının son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması da diğer para birimlerini kullanan alıcıların petrole olan talebini azalttığı için fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.