Azerbaycan'dan Karabağ'a yeni operasyon kararı! Hava sahası kapatıldı...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi. Diğer yandan Azerbaycan hava sahasını kapattığını duyurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte dakika dakika yaşananlar...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele operasyonları başlatıldığını duyurdu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
13.43 Azerbaycan: Ağdam istikametindeki mevzilerimiz farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altında
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi.
13.28 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karabağ'daki operasyonla ilgili taraflarla temas halinde olduğunu söyledi. Zaharova ayrıca Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.
TÜRKİYE VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ
12.56 Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" ifadeleri kullanıldı.
SİVİLLER HEDEF ALINMIYOR
12.46 Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor" denildi.
KARABAĞ OPERASYONU BAŞLADI
12.31 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi.
"AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bizim uzun süreden beri değerlendirdiğimiz bir konu. En kötü senaryoydu bu gerçekleşen. Ermenistan haddini hududunu aşacak şekilde yine Batı kışkırtmasıyla onların da provokatif bir takım söylemleriyle yol bulmaya çalışan bir yapı görünümünü sergilerdi.
EY ERMENİSTAN KULLANILIYORSUN!
Ermenistan ezberi bozamadı. Ermenistan zaten uzun süreden beri sınıra asker kılığına girmiş bir takım kalabalığı getirmenin hatta tahkimat faaliyetlerinde bulunmanın gayretindeydi.
Biz de demiştik ey Ermenistan kullanılıyorsun ve eğer ileride bir çatışma ortamına bu işe dönerse en büyük zararı sen görürsün sana destek verenler de seni ortada bırakırlar 44 günlük süreç içinde yediğin ağır tokadın bir benzerini de bu süreçte yemiş olursun.
ADINA DEVLET DİYORUZ AMA...
Ermenistan tarihinde hiçbir dönem kendi iradesiyle bir yapıya dönüşemedi. Adına devlet diyoruz ama o devletin içerisinde devletçikler var. Batı destekli Rusya'nın da içinde olduğu birbirleriyle adeta yarıştığı coğrafyaya dönüşmüş durumda Ermenistan.
Ermenistan yalnız kalacaktır. Yeni bir maceraya kucak açacaktır Ermenistan. Buradan inşallah bizi seyrediyordur Paşinyan. Ermeniler inşallah bizi seyrediyordur ve silkelenip yeniden bir değerlendirme yapıyorlardır. Aksi taktirde ağır bedel ödeyecekler. Belki de o Karabağ Zaferi'nden çok daha ağır bir yenilgi alacaklar.
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