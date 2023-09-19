Azerbaycan’dan Karabağ’a yeni operasyon kararı! Hava sahası kapatıldı...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele operasyonları başlatıldığını duyurdu.

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13.43 Azerbaycan: Ağdam istikametindeki mevzilerimiz farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi.

13.28 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karabağ'daki operasyonla ilgili taraflarla temas halinde olduğunu söyledi. Zaharova ayrıca Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

TÜRKİYE VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ

12.56 Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" ifadeleri kullanıldı.