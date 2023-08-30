31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Biden'ın izinde! ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında donakaldı

Biden'ın izinde! ABD'li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında donakaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2023
ABONE OL
Biden’ın izinde! ABD’li 81 yaşındaki Senatör McConnell kameraların karşısında donakaldı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken daha önce olduğu gibi yine 30 saniyeden fazla donakaldı. McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden oluyor. Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da gafları ve davranış bozuklukları, başkanlığı artık bırakması yönünde eleştirileri beraberinde getiriyor.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken yine 30 saniyeden fazla donakaldı.

Kentucky'nin Cumhuriyetçi senatörü, eyaletin Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıktı.

Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.

O esnada McConnell'in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere "Bir dakikaya ihtiyacımız olacak." dedi.

Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.

Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz'da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.

Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.

EMEKLİ OLMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.

McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Biden’dan LGBT terörüne destek
ABD Başkanı Biden’a görevliler müdahale etti
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir skandal!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA