31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak’ta hareketli saatler: Süleymaniye kentindeki gaz tesisine füze saldırısı!

Irak’ta hareketli saatler: Süleymaniye kentindeki gaz tesisine füze saldırısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
ABONE OL
Irak’ta hareketli saatler: Süleymaniye kentindeki gaz tesisine füze saldırısı!

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı bildirildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kormor Gaz Tesisine geçen yıl Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı! RUSYA'DAN UKRAYNA'YA FÜZE SALDIRISI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA